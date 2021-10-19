ريهام عبد الغفور لبسمة: حبيبة قلبي وعشرة عمري

عبرت الفنانة بسمة عن حبها الشديد للفنانة ريهام عبد الغفور، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» صورة تجمعها بريهام في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة، عبر خاصية الاستوري وعلقت على الصورة قائلة: «مع الحب الكبير».

وقامت ريهام عبد الغفور بإعادة نشر الصورة عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وعبر خاصية «الإستوري» أيضًا وردت على بسمة قائلة: «حبيبة قلبي وعشرة عمري».

بسمة تخطف الأنظار في مهرجان الجونة بفستان أسود طويل

وكانت الفنانة بسمة خطفت الأنظار خلال فاعليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي 2021، حيث ظهرت بإطلالة جذابة من خلال ارتدائها فستان أسود طويل، بقصة «الأوف شولدر».

ريهام عبد الغفور تشارك في فيلم ومسلسلين

وتعيش الفنانة ريهام عبد الغفور حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث أعلنت خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة عن قيامها ببطولة فيلم سينمائي بعنوان «ليلة العيد» بطولة الفنانة يسرا، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائية.

كما تشارك أيضًا في بطولة مسلسل «الغرفة 720»، ويشاركها البطولة محمد فراج، سيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشر، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والمسلسل سوف تدور أحداثه في 10 حلقات، والقصة مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، كما تجهز أيضًا لمسلسل جديد أخر من بطولة الفنان إياد نصار، وتأليف مريم نعوم، وسوف يُعرض أيضًا خارج السباق الرمضاني.

انطلاق فاعليات الجونة السينمائي 2021

بدأت فاعليات مهرجان الجونة السينمائي 2021 منذ يوم الخميس الماضي 14 أكتوبر الجاري، على أن يستمر حتى يوم الجمعة 22 أكتوبر، وشهد المهرجان حضور العديد من الفنانين على رأسهم الفنانة يسرا، رانيا يوسف، هند صبري، منة شلبي، ليلى علوي، إلهام شاهين، وغيرهم من الفنانين.