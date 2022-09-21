تارا عماد: مبهورة بتنظيم «القاهرة للدراما» وانتظروني في 3 أفلام قريبا

أعربت الفنانة تارا عماد عن سعادتها بحضور افتتاح مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى برئاسة يحيى الفخراني.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها مبهورة بالتنظيم الجيد لمهرجان القاهرة للدراما، في انطلاقته الأولى مساء اليوم.

تارا عماد: سعيدة بمشاركتي في «وسواس العربي»

أشارت إلى أنها سعيدة بتجربة المشاركة في مسلسل «سواس العربي»، الذي عرض في رمضان الماضي.

وعن وجود جزء ثاني من المسلسل، قالت إنها لا تعلم شيئا عن هذا الأمر حتى هذه اللحظة، مع تأكيدها أنها سعيدة بردود الأفعال الذي حققه المسلسل.

أبرز الأعمال الفنية المقبلة

وبالنسبة لأعمالها الفنية المقبلة، قالت إنها تستعد لعرض ثلاثة أفلام جديدة انتهت من تصويرها، ويجرى عرضها قريبا، بينها: «أخي فوق الشجرة، والمطاريد».

وحضر عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء منهم نيللي كريم، يسرا، عمرو عبدالجليل، آسر ياسين، خالد سليم، مايان السيد، أحمد داود، جيلان علاء، رحمة أحمد، روجينا، أحمد التهامي.