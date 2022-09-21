نادية الجندي تصل مهرجان القاهرة للدراما.. صور تذكارية على «ريد كاربت»

وصلت الفنانة نادية الجندي، إلى مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والمُقام بمركز المنارة للمؤتمرات، إذ من المقرر تكريمها خلال الحفل.

نادية الجندي تلتقط الصور التذكارية على الريد كاربت

وحرصت «نجمة الجماهير»، على التقاط الصور التذكارية على «ريد كاربت» المهرجان.

وصول أحمد السقا وسوسن بدر ونرمين الفقي

ويستمر توافد عدد كبير من نجوم الفن، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما، منهم الفنانة إلهام شاهين، وأكرم حسني، وشيكو.

وحضر المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، المخرج خيري بشارة، أيمن عزب وزوجته المذيعة نيفين خالد، محمود الليثي، حسام داغر وأحمد صفوت.

وشهد المهرجان حضور الفنانة نادية شكري، وابنتها رشا سامي العدل، وقيس عبدالفتاح، ونرمين الفقي، وأحمد السقا، محسن محي الدين، ونبيلة عبيد، وسوسن بدر.