إيهاب فهمي: أتمنى وصول مهرجان القاهرة للدراما إلى العالمية

أكد الفنان إيهاب فهمي، أن مهرجان القاهرة للدراما، «عُرس فني نقول من خلاله إن مصر موجودة، وأن هناك تنافسا جميلا بين الدراما المصرية بكل عناصرها وفنانيها ومخرجيها، وهذا المهرجان وليد ونتمنى نجاحه في الفترة المقبلة وأن يصل إلى العالمية ويجمع بين أعمال عالمية ومصرية وعربية».

وأضاف فهمي خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية، نحن أمام عُرس كبير جدا، انا أحد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأقول إن المجهود الذي بُذل خلال شهرين أكبر مما يتخيله أحد».

وعلق على مشاركته في مسلسل «ملف سري»: «التوفيق من الله، وأعتقد أننا كنا في هذا المسلسل متغيرين شكلا وموضوعا، مسألة إننا نعمل شخصيتين حاجة صعبة جدا، ولكن ربنا وفقنا، والمسلسل كله كان عظيما، والعناصر المشاركة كانت مميزة للغاية مثل هاني سلامة».