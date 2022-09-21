فادية عبدالغني: «أتمنى تنظيم مهرجان القاهرة للدراما سنويا»

قالت الفنانة فادية عبدالغني، إنها تتمنى أن ينظم مهرجان القاهرة للدراما سنويا، لأنه يمثل دفعة للدراما، وذلك خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما.

تفاصيل مشاركة فادية عبد الغني في مسلسل فاتن حمامة

وحول مشاركتها في مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، قالت: «العمل شدني، فكرة إن إحنا ننصف المرأة المصرية والمرأة بشكل عام، ويكون لها حقوقها محفوظة، وخاصة أن الأم تربي وتطلع الأجيال، وبالتالي لازم الأم تبقى متدلعة ومرتاحة نفسيا».

وأضافت: «القضايا اللي بتقعد سنين يتحكم فيها أمر مرفوض، والمسلسل ناقش قضايا كثيرة تخص المرأة، وبرضه الأب لازم يبقى متدلع عشان منبقاش متحيزين، وعموما المسلسل كان أكثر من رائع».