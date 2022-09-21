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سميحة أيوب: مهرجان القاهرة للدراما خطوة عظيمة تعزز المنافسة الشريفة

كتب:

شريف سليمان
08:54 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
الفنانة سميحة أيوب

الفنانة سميحة أيوب

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها سعيدة بمهرجان القاهرة للدراما، «خطوة عظيمة، ومهما كنت أتخيل مكنش هيبقى الواقع ده، وسعيدة جدا إن النقابة هي اللي عاملة المهرجان والشركة المتحدة احتضنته، شيء جميل جدا».

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «هذا النوع من المهرجانات يعزز المنافسة الشريفة، كل عمل يريد أن يكون الأفضل، وهو ما يتيح للمواهب أن تُفكر وتكون موجودة على الساحة».

وتابعت الفنانة سميحة أيوب: «افتقدنا مهرجان التلفزيون، توقف منذ فترة طويلة، وأصبحت الدراما غلبانة ملهاش أب، تكريم الدولة طعم مختلف ومذاق رائع».

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