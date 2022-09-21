محمد النقلي يشيد بـ«المتحدة» في«القاهرة للدراما»: ارتقت بالفن

قدم المخرج محمد النقلي، الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مساهمتها في الارتقاء بالفن والدراما في مصر، إذ أشاد النقلي بمهرجان القاهرة للدراما، وأن مثل هذه الأحداث كانت موجودة في الأزمنة الماضية، لكن توقفت لظروف معينه.

مضيفا: «النشاط بدأ يعود فيها تاني ويتواجد بيد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية»، موضحًا في الوقت ذاته أنه يرى من وجهة نظره أن أي عمل فني يكون خلفه مجموعة كبيرة من الممثلين والفنيين والكتاب وجمهور ومشاهد جيد، وذلك على هامش افتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، الذي يعرض على شاشة «DMC».

جمهور يُعد الترمومتر لأي عمل فني

وأضاف «النقلي»، أن الجمهور يُعد الترمومتر لأي عمل فني، « إحنا مينفعش نقول عمل فني حصل فيه مجهود كبير جدًا، أن ده عمل وحش، لازم نديله تقييم بس نقول فيه عيوب كده بس ولازم نشيد بالحاجة الحلوة اللي فيه، ونصنف الأعمال بالجيدة للغاية والمتوسطة والتي كانت تحتاج إلى إضافات»، موضحًا أن تكريم الزملاء في عالم الفن أمر جميل للغاية، « فيه ناس بدأت الفن وهي صغيرة لحد ما عملت تاريخ كبير جدا، لازم نفتكرها ونكرمها، وهي على قيد الحياة مش بعد الرحيل»، موضحًا أن عدد حلقات المسلسلات كانت 45 حلقة ثم 30 حلقة الآن وأصبحت 15 وأحيانًا 10 حلقات.

كثرة المنصات والأعمال الإنتاجية أمر في غاية الأهمية

وأوضح المخرج القدير محمد النقلي، أن كثرة المنصات والأعمال الإنتاجية أمر في غاية الأهمية وتزيد من فرص العمل للفنانين، وتزيد من الإنتاج، فضلا عن أنها تزيد من الأعمال الجيدة والجيدة للغاية، «أنا متفائل جدًا بالمتحدة للخدمات الإعلامية، لأنها بتبص على الحاجات ديه، بتوفر فرص عمل لناس ليها تاريخ، وبتبص بصات كنا منتظرينها من زمان».