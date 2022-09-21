محمد عبدالرحمن: مهرجان القاهرة للدراما مكسب للجميع

قال الفنان محمد عبدالرحمن، إن مهرجان القاهرة للدراما مكسب للجميع، وأتمنى أن تكون الدراما المصرية في تقدم دائما، وأشكر كل القائمين على المهرجان.

وأضاف «عبدالرحمن» خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «جوائز المهرجان ستمنح حافزا لمن يعملون وراء الكاميرا ليبذلوا مجهودا أكبر للحصول على الجوائز».

أشار إلى أن الشباب حصلوا على فرص كثيرة للظهور، ولم يعد الأمر قاصرا على الشاشات والسينما فقط، ولكن هناك المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي: «جيلنا لحق التلفزيون، لكن دلوقتي الفرص كتير جدا أمام الشباب للظهور بشكل أفضل».