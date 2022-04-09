«حي غرب» ينقذ عقارا من تراكم مياه الصرف الصحي به في الإسكندرية

أعلنت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، عن إنقاذ العقار 26 الكائن بشارع أبو الحسن بكوم الشقافة، فور الإبلاغ عن تواجد مياه صرف صحي أسفل العقار، وذلك حفاظا على سلامة السكان والأهالي.

عقار غارق في مياه الصرف الصحي

وأوضحت «شعبان» في بيان اليوم السبت، أنها توجهت برفقة سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية وكافة الجهات المعنية إلى العقار محل البلاغ، وتبعها استدعاء صرف صحي غرب الإسكندرية، حيث تبين وجود تعسر بالصرف الصحي بالشارع أدى إلى تجمع مياه أسفل العقار وجرى شفطها.

وأكدت رئيس حي غرب الإسكندرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة منذ مساء أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لافتة إلى أنه يجري أعمال معالجة تعسر الصرف الصحي بالشارع.

إصلاح عطل في كابل كهرباء أرضي

في سياق آخر، واصل حي غرب الإسكندرية، أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع كفاءة الطرق وخدمات المرافق المقدمة للمواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.

وكلفت رئيس الحي، إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الطرق بمتابعة قيام مديرية الطرق والنقل بأعمال إعادة الشيء لأصله بالبلاط بشارع المكس بمنطقة كفر عشري وأمام كوبري التاريخ، وذلك بعد انتهاء شبكات كهرباء القباري من إصلاح عطل بكابل كهرباء أرضي بمسافة 6 متر مربع.