محافظ أسيوط: استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع في حي غرب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2021 - 2022، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في القرى لتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم، وأشار إلى متابعته الدورية للاعمال للانتهاء منها وفقًا المواعيد الزمنية المقررة لها.

رصف الميدان المجاهدين

وأوضح محافظ أسيوط أنه جاري رصف ميدان المجاهدين بحي غرب وبعض الشوارع الجانبية بنطاق الحي، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود والإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.

وشدد المحافظ على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لها والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وبما يليق بمحافظة أسيوط.

مواصلة أعمال الرصف بشوارع الحي

من جانبه أشار محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إلى مواصلة أعمال الرصف بشوارع الحي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وطبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم لافتًا إلى إنه تم فرد التربة الزلطية بشارع المراغي وميدان المجاهدين ورفع كافة المعوقات والمخلفات تمهيدًا لرصفهما مشيرًا إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.