استكمال أعمال رصف شوارع وميادين حي غرب أسيوط «صور»

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية، استكمال أعمال رصف شوارع وميادين حي غرب أسيوط، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة جودة الأعمال، في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية، سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

رصف الشوارع الفرعية بحى غرب

وتفقد المحافظ أعمال رصف شارع البستان بحي غرب، وتابع أعمال رصف الشوارع الفرعية بمنطقة البيسري، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة، لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، ومشيدًا بالأعمال التي تم تنفيذها .

تركيب الانترلوك ودهان الأرصفة

وأشار المحافظ إلى ضرورة استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي، وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وشركات المرافق لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال.

أكبر خطة رصف بالمحافظة

وقال محافظ أسيوط، إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير «حياة كريمة» وآمنة لسكان هذه المدن، وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.