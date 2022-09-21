السقا وكرارة والعوضي في مهرجان القاهرة للدراما

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على المشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، من بينهم أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد العوضي، بخلاف نجوم الشباب صدقي صخر، ملك وليلى زاهر.

ومن النجمات يسرا، نادية الجندي، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، أمينة خليل، ريم مصطفى، منة شلبي.

ومن الحضور أمير شاهين وزوجته، خالد أنور، محمد الشرنوبي، سلوى محمد علي، محمد التاجي، طارق عبدالعزيز، طارق دسوقي،دينا الشربيني، عائشة بن أحمد.

مهرجان القاهرة للدراما

وانطلقت منذ قليل الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما برئاسة يحيى الفخراني، ويتنافس على جوائز المهرجان عدد من مسلسلات دراما رمضان 2022.

وتضم لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، عددا كبيرا من صناع الدراما، وهم المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والسيناريست حاتم حافظ، والفنانة صابرين، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والناقدة خيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج تامر محسن.

كما يكرم المهرجان عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية أبرزهم الفنان صلاح السعدني، والمخرج جمال عبدالحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبدالقوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي.