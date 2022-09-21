داليا البحيري من مهرجان القاهرة للدراما: «الفنان بيتعب أوي ويمر بظروف صعبة»

أشادت الفنانة داليا البحيري، بمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، ووجهت كل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا العمل الرائع، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، موضحة أنه كان لديه إصرارا شديدا بأن يكون هناك مهرجان تحت مظلة الدولة المصرية والنقابة، مضيفة: « الفنان يتكرم من مهرجانات مختلفة وجهات مختلفة دي حاجة، وإن النقابة بتاعتنا تكرم ولادها والفنانين المصريين يكرموا بعض، ده حاجة تانية، وحاجة كبيرة أوي وليها طعم خاص».

الدراما المصرية رائدة في الوطن العربي

وأضافت «البحيري» على هامش افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، مع الإعلامية شيرين عفت، والذي يعرض على شاشة «dmc»، أنها تقوم خلال الفترة الحالية بعمل بروفات لمسرحية «سيدتي الجميلة جدا» على المسرح القومي من إخراج وإعداد محسن رزق.

وتابعت أنها سعيدة للغاية بهذا المهرجان وكذلك بالدراما المصرية كونها رائدة في الوطن العربي، مضيفة: «بقول لكل زمايلي مبروك علينا المهرجان، دي أول دورة برئاسة الفنان القدير يحيى الفخراني، وإن شاء الله دوراته تستمر، وتبقى موجودة على طول، الفنان بيتعب أوي، ويمر بظروف صعبة جدًا عشان ضغوط التصوير وفي حياته عامة، ممكن يبقى يمر بحاجة شخصية مؤلمة لكن بينزل يصور عشان الناس ويسعد الجمهور، فنبقى مبسوطين بأي تكريم وأي طبطبة على الكتف، وخصوصًا لما التكريم ييجي من زمايل ليكي».

جميع الفنانين يرغبون في حضور المهرجان

أوضحت الفنانة داليا البحيري، أن جميع الفنانين يرغبون في حضور المهرجان «الكل بيكون حريص أنه ييجي، أي حد مش متواجد النهاردة زعلان جدا، سواء بسبب سفر لخارج مصر من أجل التصوير، أو اللي عنده تصوير داخل مصر ومش عارف يأجله، لكن الكل حريص أنه يبقى موجود النهاردة».