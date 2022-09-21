أحمد ماجد: وجودي في «القاهرة للدراما» خطوة مهمة فارقة بمشواري الفني

قال الفنان أحمد ماجد، إنه سعيد بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، موضحًا: «مبسوط بالتنظيم والحالة كلها، حاجة محترمة تحمس الناس إنها تفضل موجودة تقدم دراما كويسة».

أحمد ماجد: وجودي في المهرجان خطوة مهمة

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «سعيد لأنني شاركت في عمل فني ويتم تكريمي اليوم، وأنا موجود في المكان المناسب، وجودي هنا خطوة مهمة لي، وسنة فارقة في مشواري».

وتابع: «هذا أول مهرجان أشارك فيه، والقادم أفضل بإذن الله»، مشيرًا إلى أنه جسّد شخصية حمدي في «جزيرة غمام»، كما جسّد شخصية شيخ منافق في «فاتن أمل حربي».

وأكمل: «أنا محظوظ بنوعية المسلسلات التي شاركت فيها هذا العام، ومحظوظ بالتعاون مع شركتي إنتاج كبيرتين ومخرجين مهمين، كل كاست التمثيل مهم، ودوري في المسلسلين نجاح كبير يبرز موهبة التمثيل لديّ».

أوضح: «الناس تعاطفت مع شخصية حمدي رغم أنه منافق، إذ كان يعاني من الصراع الداخلي، وفي شخصية عبدالعظيم تلونت مع مراحل التعددية التي واجهتها في حياتي».