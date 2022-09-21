دينا فؤاد: تكريم مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة للدراما

قالت الفنانة دينا فؤاد، إنّ مسلسل الاختيار سيتم تكريمه بأجزائه الثلاث اليوم، الأربعاء، في مهرجان القاهرة للدراما، مضيفةً: «مهرجان القاهرة حالة خاصة جدا، وأشكر كل القائمين على المهرجان برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني».

وأضافت «فؤاد» خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «كأني داخلة مهرجان في دورته الخامسة عشرة أو العشرين، سعيدة بالتنظيم والتحضيرات».

وتابعت الفنانة، أن مهرجان الدراما في مصر تأخر كثيرًا: «كان المفروض يحصل من زمان، إحنا رواد صناعة الدراما في الوطن العربي، وبالتالي كان لازم الحدث يحصل من زمان، والفنانين سعداء بهذا الحدث».