غرق شاب أثناء الاستحمام في نهر النيل بالغربية

غرق شاب في العقد الثاني من عمره، في نهر النيل بقرية دهتوره التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، في أثناء نزوله للاستحمام، برفقة أصدقائه، وتم استخراج الجثمان، ونقله إلى مستشفى زفتى العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انتقال قوة إلى محل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب في العقد الثاني من العمر، غرقًا في نهر النيل المار بقرية دهتورة، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد محمد سرحان، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، غرق طالب يدعي «عبود.م.ه»، مقيم بقرية دهتوره، بدائرة مركز زفتى، أثناء نزوله للاستحمام.

انتشال الجثة

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بمساعدة الأهالي، بعد جهود مضينة، وجرى نقلها إلى المشرحة بمستشفى زفتى العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثمان إلى ذويه.