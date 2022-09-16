تشييع جثمان طالب غرق في نهر النيل بسوهاج.. «7 أيام من البحث»

شيع المئات من أهالي مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بعد عملية بحث استمرت أيام، وصرحت جهات التحقيق المختصة بدفن الجثمان.

مصرع شاب غرقًا في نيل سوهاج

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، من انتشال جثمان طالب لقي مصرعه في مياه نهر النيل بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بعد أكثر من 7 أيام من البحث.

غرق شاب أثناء الاستحمام في نيل سوهاج

وتلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بغرق أحد الأشخاص أثناء قيامه بالاستحمام في مياه نهر النيل بدائرة المركز.

وبالفحص تبين غرق «أحمد م.ع»، 18 عامًا، طالب، يقيم ناحية نجع عقل التابع لنجوع الصوامعة غرب، دائرة مركز طهطا بسوهاج، أثناء قيامه بالاستحمام في مياه النيل.

جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.