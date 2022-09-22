ختام مؤتمر وزراء الإعلام العرب اليوم.. انطلق الثلاثاء الماضي

تختتم اليوم فاعليات أعمال الدورة العادية الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والدورة العادية الـ15 للمكتب التنفيذي للمجلس، والدورة العادية 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، تحت رعاية الرئيس عب الفتاح السيسي، بالتعاون بين جامعة الدول العربية، قطاع الإعلام والاتصال، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ إذ استمر اجتماع مجلس وزارء الإعلام العرب لمدة 3 أيام.

مجلس وزراء الإعلام العرب

وكانت فاعليات اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب قد انطلقت أمس الأول، وأكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الجلسة، أهمية إصدار مجموعة من التوصيات تجعلنا مناصرين ومؤيدين للعرب أجمع، مضيفا أننا ندعو الله أن تظل العواصم العربية حرة وأبية وكريمة، مشددا على أهمية العمل المشترك لتحديث محاور هذه الاستراتيجية من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية في ظل عالم يموج بالصراعات والمصالح وتتخبطه الأزمات، مع العمل لتطوير محتوى الخطاب الإعلامي العربي الموجه إلى الرأي العام العالمي.

من جابنه، أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد للجنة الدائمة للإعلام، مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية العادلة، وفي صلبها أوضاع القدس المحتلة، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

لقاء الرئيس السيسي بوزراء الإعلام العرب

وكان الرئيس السيسي قد استقبل وزراء الإعلام العرب، وأكد وحدة التحديات التي تواجه العالم العربي، وهو الأمر الذي يستدعي تحدث الإعلام العربي بلغة واحدة، تساعد على مواجهة تلك التحديات.

وأوضح الرئيس السيسي، أن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير، لأن رسالة الدين هي البناء والتعمير والسلام والتنمية، الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب، في إطار مجال حضاري آمن.