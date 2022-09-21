«تعليم الإسكندرية»: تقسيط مصاريف المدارس على 3 دفعات

قال العربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن توزيع الكتب المدرسية على الطلاب غير مرتبط بدفع المصروفات حتى لا تترتب أعلى ذلك آثار سلبية في نفسية الطالب، لافتًا إلى صدور قرار وزاري بتقسيط المصروفات بجميع أنواع المدارس الحكوميه على 3 أقساط مع بداية العام الدراسي، وفي منتصف العام ونهايته.

جاء ذلك خلال ندوة بمقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية بحضور فكري عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وهدى الساعاتي عضو مجلس النقابة وذلك للوقوف على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لاسقبال العام الدارسي الجديد 2032/2022.

وأضاف أبوزيد، أن الكتب الخاصة وصلت بجميع المراحل لنسبة 100%، وسيبدأ توزيعها في الأسبوع الأول دون قيد أو شرط.

تعليم الإسكندرية: إعادة الطالب إلى المدرسة بالترغيب لا بالترهيب

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، سيتم العمل فورًا لتطوير الخدمات في المجال التعليمي بالإسكندرية والاهتمام بالنشئ في المدارس الحكومية والشباب من خلال مراحل التعليم المختلفة، مؤكدًا على ضرورة استخدام واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالعملية التعليمية وإعادة الطالب إلى المدرسة بالترغيب لا بالترهيب.

تذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية

ولفت إلى وضع قوانين جديده واصدار قرارات وزارية من قبل وزير التربية والتعليم لتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية، وسنعمل في الإسكندرية بنظام الفريق الواحد بداية من وكيل الوزارة حتى أصغر موظف بالتربية والتعليم.

واختتم: «جميعنا نعمل من أجل توفير كل سبل التعليم المتطور لحوالى مليون وربعمائة ألف، طالب من خلال 2400 مدرسة، كما سيتم التنسيق مع كافه الجهات والقطاعات للوصول إلى رضا الطالب وولي الأمر بتوفير بنية تعليمية متطورة».