اقتصادي: المركزي المصري قد يلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة بعد قرار «الفيدرالي»

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25% كان متوقعًا، طبقا للسياسة التشددية التي يتبعها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم.

دول عربية ترفع سعر الفائدة

وأضاف «السيد»، في بيان أن البنك الفيدرالي الأميركي يستخدم أداة سعر الفائدة لتحجيم التضخم لكي يصل إلى 2% وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة له تأثير على الأسواق العالمية حيث قامت بعض الدول العربية الخليجية برفع سعر الفائدة وبينها قطر بمعدل 75 نقطة وكذلك قامت كل من السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات أيضا برفع الفائدة البنكية، إلى جانب تأثر أسواق الذهب.

البنك المركزي المصري قد يثبت سعر الفائدة

وتوقع أن تثبت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بالبنوك في ظل السياسات الانفتاحية التي تتبعها إدارة البنك المركزي المصري حاليا وتخفيف القيود علي الاستيراد ورفع القيود علي الإيداع ورفع سقف السحب ومحاوله جذب الاستثمارات المباشرة و زيادتها كما أن زيادة الفائدة تعني زياده الأعباء المالية على الدولة بسبب زيادة خدمة وأعباء الدين المحلي وتحميل الموازنة العامة أعباءً جديدة كما أن زياده الفائدة تعني إحداث حالة من الانكماش في الأسواق وهذا غير مطلوب حاليا والحالة الوحيدة التي تدفع البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة هو الاتجاه نحو التعويم وتخفيض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار.