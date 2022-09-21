لماذا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة اليوم؟.. خبراء يجيبون

قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في عقدين اليوم الأربعاء، بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أخرى، كما كان متوقعاً، للمرة الثالثة هذا العام، كما أشار المجلس إلى مزيد من الزيادات الكبيرة في اجتماعاته المقبلة.

موجة قادمة من رفع أسعار الفائدة

وأظهرت التوقعات الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل سياسته إلى 4.4% بحلول نهاية العام، قبل أن يبلغ ذروته عند 4.6% في عام 2023، للحد من التضخم المرتفع بشكل غير مريح، ولا يُتوقع حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024، وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في 20 عاماً، عند 111.63 نقطة، وارتفع في آخر مرة بنسبة 1.1% عند 111.42 نقطة.

انخفاض العملات أمام الدولار

وسجل اليورو، المكون الأكبر في مؤشر الدولار، انخفاضاً إلى أدنى مستوى في 20 عاماً، مسجلا 0.9810 دولار، حيث تم تداول العملة الأوروبية الموحدة لآخر مرة عند 0.9837 دولار، بانخفاض 1.3%، ومقابل الين الياباني، فقد سجل الدولار مكاسب طفيفة مقارنة بالعملات الأخرى، حيث ارتفع بنسبة 0.5%، إلى 144.41 ين، بينما عبر عدد من التجار عن قلقهم من دفع الدولار للأعلى، نظراً لتهديد اليابان بالتدخل لدعم الين.

وقال جان سزيلاجي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (Toggle AI) للأبحاث الاستثمارية: «لديهم (اي مجلس الاحتياطي الفيدرالي) نافذة قصيرة للتصرف بقوة، ويبدو أنهم حريصون على استخدامها، هناك سبب آخر لتحمل الارتفاعات، التسامح العام، وحاجة السوق لسياسة نقدية أكثر تشدداً، أعلى بكثير مع معدل البطالة أقل من 4%، وهو أدنى مستوى تاريخي».

انخفاض سعر الذهب

جاء قرار البنك الفيدرالي الأمريكي وسط تخوفات من زيادة الأسعار بشكل كبير في مختلف الدول، خاصة أن سعر الذهب سجل انخفاضأً اليوم، بينما ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 20 عاماً، في الوقت الذي انخفض سعر الدولار الأسترالي بشكل غير مسبوق، أمام الدولار الأمريكي، لم يحدث منذ 37 سنة، وكذلك انخفض الدولار النيوزيلاندي بشكل كبير، فيما سجل اليورو أكبر انخفاض على مدار أسبوعين.

تضخم مرتفع للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية

وسجل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أرقاماً قياسية هي الأعلى منذ 40 سنة، حيث أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة عدة مرات هذا العام، كانت المرة الأولى في مارس الماضي، وهي الأولى منذ 4 سنوات.