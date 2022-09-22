الفخراني يسلم جائزة الإبداع بالقاهرة للدراما لإلهام شاهين وسميحة أيوب

كرم الفنان يحيي الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، الفنانة إلهام شاهين، بجائزة الإبداع إذ وصفتها الفنانة صابرين خلال تقديمها لاستلام الجائزة بـ«المرأة الحديدية للدراما المصرية»، وكذلك الفنانة سميحة أيوب، إذ وصفتها بـ«الفنانة الكبيرة أوي سيدة المسرح والدراما العربية».

كما قدم يحيي الفخراني ، جائزة الإبداع لـ«هانم الدراما المصرية»، الفنانة القديرة صفية العمري، فضلًا عن تقديم جائزة الإبداع للفنان محسن محيي الدين، الذي وصفته مقدمة الجوائز الفنانة صابرين بـ«الشباب الدائم، طول عمره شاب، سواء كبر أو صغر، هو شاب».