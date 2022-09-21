أحمد السقا بمهرجان القاهرة للدراما: «اتفطمت فنيا» على يد يحيى الفخراني
كتب:
شريف سليمان
11:52 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
يحيى الفخراني وأحمد السقا
أعرب الفنان أحمد السقا، عن حبه الكبير للفنان يحيى الفخراني رئيس الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، وذلك خلال مشاركتهما في حفل المهرجان، منذ قليل.
وقال «السقا»: «أنا اتفطمت فنيا على يد الفنان الدكتور يحيى الفخراني، ولي الشرف، تم فطامي فنيا في ألف ليلة وليلة، وفي نصف ربيع الآخر».
ورد عليه يحيى الفخراني، ممازحا: «الحمد لله إنك فلحت، أنا مكنتش واثق أوي».