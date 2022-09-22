إصلاح كسر في ماسورة مياه بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد

يجري رجال شبكة مياه الشرب بقطاع المياه ببورسعيد التابع لهيئة قناة السويس، إصلاحات في خط مياه الشرب بالمنطقة الحرة للاستثمار في المحافظة، إذ فوجىء العاملون مساء أمس، بنافورة من المياه تخرج من الأرض وأغرقت المنطقة المحيطة بها بسبب كسر مفاجىء في خط المياه.

كسر بماسورة مياه

وأوضح المهندس كمال النحاس رئيس قطاع المياه بهيئة قناة السويس لـ«الوطن»، أن قطاع مياه الشرب بالهيئة تلقى بلاغًا بوجود كسر في خط مياه داخل المنطقة الحرة للاستثمار، وجرى إخطار غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد والجهات المختصة، وبعد معاينة مكان الكسر تبين أنه في ماسورة بقطر 200 مليمتر.

«النحاس»: عودة الأمور لطبيعتها خلال ساعات

وأكد «النحاس» أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل غلق المحابس المؤدية إلى مكان الكسر وبدورها قطع المياه عن بعض المصانع فقط، ونزح المياه المتراكمة في المنطقة لسهولة عملية الحفر وتحديد مكان الكسر في الخط ثم استبدال الجزء المكسور بآخر جديد، لافتًا إلى أن أعمال الإصلاح ستنتهي خلال ساعات.

وأشار «النحاس» إلى أن قطاع مياه الشرب يتخذ إجراءات استباقية لمثل هذه الحالات ضمن الاستعدادات لمواجهة الأزمات والاستهلاك الزائد للمياه التي تحدث بسبب شدة الحرارة، وإنجاز إصلاح الكسور في أقل وقت ممكن.