القاهرة: التعامل مع تسريب غاز وإصلاح كسر ماسورة مياه في حي المعصرة

تلقت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا بشأن الحملات اليومية بشوارع أحياء المنطقة، لضبط الأداء والتصدي للمخالفات والتفاعل مع شكاوى المواطنين.

وفي هذا السياق، قام حي المعصرة بقيادة اللواء وليد المعداوي، رئيس الحي، بتنفيذ عدة حملات بمشاركة الإدارات المعنية والتنفيذية، شملت حملة مكبرة لرفع إشغالات المحلات والكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين من طريق كورنيش النيل بالمعصرة، إلى جانب الحملات المستمرة للتأكد من التزام المحلات التجارية والورش بالمواعيد المحددة، بحضور شرطة المرافق بالمرور على المحلات التجارية والورش لمتابعة التزامهم مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات نظافة يومية

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة في القاهرة حملات نظافة يومية لرفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية، وواصل عمال النظافة أعمال الكنس والتجريد بالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي على مستوى نطاق الحى بالكامل، وتكثيف كل الجهود للحفاظ على المظهر العام والشكل الحضاري، واستهدفت الحملة استمرار أعمال النظافه اليوميه داخل حي المعصرة، ورفع كفاءة شارع سيجوارت بحدائق حلوان، وشارع ترعة الخشاب وطريق كورنيش النيل والاتوستراد، وحول مجمع المدارس الثانوية العامة بوادي حوف، ورفع مخلفات من امام نادي التتش ومجرى السيل وشارع النصر للسيارات.

إصلاح كسر ماسورة مياه

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة بالعمل على إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الرافعي بمنطقة تقسيم المعلمين بحدائق حلوان، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة الميدانية بالحي، وتم الانتهاء من كل الأعمال وتغيير الماسورة بعد تكثيف الجهود نظرا لوقوعها بمنطقة حيوية.

كما تلقت غرفة العمليات بالحي إشارة واردة للحي بوجود تسريب غاز بعقار بشارع جمال عبد الناصر بحدائق حلوان، وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية، وبحضور إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وشرطة المرافق وقسم المعصرة ومرفق الغاز، وتم إبلاغ الحماية المدنية، والتعامل مع تسريب الغاز.