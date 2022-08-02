قطع المياه عن 6 أماكن في القناة بسبب كسر ماسورة مياه بفايد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه في الشركات التابعة بالقناة والمنوفية، إحدى محافظات الدلتا، لوجود كسر في ماسورة مياه وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

كسر بماسورة مياه

وأعلنت إدارة الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة، عبر منشور على صفحتها بفيس بوك، وجود كسر في ماسورة مياه قطر 600 مم بلاستيك بمدينة فايد بالطريق الصحراوي بقطاع الإسماعيلية، تسبب في انفجار مفاجئ وزيادة أحمال وضغوط.

مواعيد ومكان قطع المياه

وذكرت إدارة الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة، أنّ كسر في ماسورة مياه قطر 600 مم بلاستيك سيتسبب في قطع المياه بدءا من التاسعة صباح اليوم، حتى انتهاء الأعمال عن مناطق «فنارة - قمة فايد - الساتر - المخاضة - مساكن المرور - فايد».

إجراءات الأمن والسلامة

وأشارت إدارة الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّه جرى التنسيق مع الجهات المعنية وتوفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة، واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وإدارة المرور والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

قطع المياه لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر حسابها على فيس بوك، عن قطع المياه اليوم عن مدينة منوف والقرى التابعة لها، بدءا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال الفترة المذكورة.