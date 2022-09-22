مهرجان القاهرة للدراما يكرم بعض المخرجين المنفذين.. «نجوم خلف الكاميرا»

كرم مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، النجوم الواقفين خلف الكاميرا، الذين وصفهم الفنان محمد فراج في أثناء تقديم أسماء المكرمين، بأنهم النجوم «اللي لولاهم العمل لن يكتمل».

وحصل المخرج المنفذ وحيد محب، والمخرجة المنفذة سامية شاهين، والأسطى حسن جاد، والأسطى محمد زينيتا، على جائزة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.

وأقيم مهرجان الدراما في دورته الاولى برئاسة الفنان القدير يحيي الفخراني، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل والغناء.