رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مهرجان القاهرة للدراما يكرم بعض المخرجين المنفذين.. «نجوم خلف الكاميرا»

كتب:

أحمد حامد دياب
12:31 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
تكريم النجوم خلف الكاميرا

تكريم النجوم خلف الكاميرا

كرم مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، النجوم الواقفين خلف الكاميرا، الذين وصفهم الفنان محمد فراج في أثناء تقديم أسماء المكرمين، بأنهم النجوم «اللي لولاهم العمل لن يكتمل».

وحصل المخرج المنفذ وحيد محب، والمخرجة المنفذة سامية شاهين، والأسطى حسن جاد، والأسطى محمد زينيتا، على جائزة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.

وأقيم مهرجان الدراما في دورته الاولى برئاسة الفنان القدير يحيي الفخراني، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل والغناء.

اقرأ المزيد:

أنغام تشيد بمسرحية «ياما في الجراب يا حاوى» لـ يحيي الفخراني

مسلسل «نجيب زاهي زركش» الحلقة 20: يحيي الفخراني مريض كبد

مسلسل «نجيب زاهي زركش» الحلقة 19 يحيي الفخراني يقف بجوار مؤنس ضد أنوشكا

موعد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 15: يحيي الفخراني يواصل البحث عن نجله
بقلم أحمد حامد دياب