«القاهرة للدراما» يكرم ليلى علوي ويسرا ونبيلة عبيد بـ«جائزة الإبداع»

كرم الفنان يحيي الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، الفنانات ليلى علوي ويسرا ونبيلة عبيد، بجائزة الإبداع.

ويعرض المهرجان حصريا على شاشة «دي إم سي»، ووصفت الفنانة صابرين، مقدمة فقرة الجوائز، ليلى علوي، خلال تقديمها لاستلام الجائزة بـ«القطة الشقية، وتفاحة السينما والدراما المصرية».

ليلى علوي: أنا فرحانة جدا وبشكر كل زمايلي

فيما علقت ليلى علوي، عقب استلامها الجائزة، قائلة: «فرحانة أوي، أنا وكل زمايلي وكل الفنانين، وبنشكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والدكتور يحيى الفخراني».

ووصفت الفنانة صابرين، القديرة نبيلة عبيد، بأنها نجمة مصر الأولى، التي أثرت في وجداننا وقدمت الكثير للفن المصري، ويسرا بأنها «أيقونة الدراما المصرية».