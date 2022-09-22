نادية الجندي تتسلم جائزة الإبداع في «القاهرة للدراما».. وتشكر «المتحدة»

قدم الفنان القدير يحيي الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، جائزة الإبداع للفنانة نادي الجندي، التي وصفتها مقدمة الجائزة الفنانة صابرين، بأنها نجمة الجماهير، التي قدمت أدوارا وطنية وأخرى رومانسية، إلى جانب الأكشن.

نادية الجندي تشكر القائمين على المهرجان

وألقت نادية الجندي، كلمه خلال تسليمها الجائزة، وجهت خلالها الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المهرجان العظيم، وفي مقدمتهم الفنان يحيي الفخراني، رئيس المهرجان القاهرة للدراما ، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت الفنانة: «بشكرهم على هذا الإنجاز العظيم لهذا المهرجان الكبير، الدراما المصرية القوة الناعمة المؤثرة في وجدان الشباب والأطفال والأسرة المصرية، عشان كده المهرجان ده فرصة كبيرة أوي لمنافسة كبيرة لإنتاج أعمال كبيرة وجيدة وهادفة، لتغيير مفاهيم مغلوطة كتيرة أوي عند الناس، وبتمنى لهم كل التوفيق».