«القاهرة للدراما» يكرم عددا من نجوم الفن.. وسوسن بدر: أسعدتونا

كرم الفنان يحيي الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، عددًا من نجوم الفن، أسعدوا الجماهير، وظلت أعمالهم راسخة في الوجدان.

وقدمت فقرة توزيع الجوائز الفنانة القديرة سوسن بدر، قائلة: «منورنا والله يا رب دايما، تقديرا لرحلة طويلة ومشوار فني لم يبخلوا خلاله بالمجهود والإبداع، فأصبحوا بصمة لا تنسى في تاريخ الدراما المصرية والعربية، الليلة دي حابين من قلبنا نقولهم بنحبكم ونقدركم، وشكرا أسعدتونا».

تكريم عدد من الفنانين

وكرم «الفخراني»، كلا من: المبدعة الرائعة أمل إبراهيم، والفنان عبدالله مشرف، والمبدعة الرائعة عواطف حلمي، وفادية عكاشة، وفكري صادق، وقيس عبدالفتاح.