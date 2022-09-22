تكريم صلاح السعدني في «القاهرة للدراما» رغم غيابه.. «الجايزة هتوصل لبيته»

كرم مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، الفنان القدير صلاح السعدني، رغم غيابه عن المهرجان.

وقال الفنان أشرف عبدالباقي: «كان يسعدنا إنه يبقى موجود معانا النهاردة، لكن الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، ووفد من النقابة، هيرحوا له البيت، ويدوا له الجايزة».

المهرجان يكرم محمد جلال عبدالقوي

كما كرم المهرجان الكاتب الكبير محمد جلال عبدالقوي، كما حصل المخرج جمال عبدالحميد على تكريم أيضًا.

وأقيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، برئاسة الفنان القدير يحيي الفخراني، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل والغناء.