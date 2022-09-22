إنعام محمد علي: «القاهرة للدراما» يسعى لإعادة الريادة إلى الدراما المصرية

وجهت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، الشكر لنقابة المهن التمثيلية، على إطلاقها فكرة إقامة مهرجان القاهرة للدراما، وكذلك لشركة «بي أو دي»، راعي المهرجان.

إحياء المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

وأوضحت خلال كلمتها في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، أن النقابة كانت ترمي لإحياء المهرجان العربي للإذعة والتليفزيون، الذي توقف منذ أكثر من 10 سنوات، والذي انطلق عام 1994، واستمر لمدة 16 سنة، محققا نجاحًا كبيرًا، وساهم في إشعال المنافسة بالدراما في البلاد العربية، وعلى رأسها البلد الأم مصر، ما جعل البلاد العربية تتنافس من أجل الحصول على جائزة في المهرجان.

وشددت المخرجة على أن المهرجان أثبت قوه سلاح الفن، كأحد أسلحة القوة الناعمة، في تقوية أواصر الصلة بين الشعوب العربية.

المهرجان يسعى لعودة الريادة إلى مصر

وأكدت إنعام محمد علي، أن مهرجان القاهره للدراما يسعى لعوده الريادة في إنتاج الأعمال الدرامية، إلى مصر مرة أخرى، لذلك رأت اللجنة العليا التأسيسية للمهرجان، برئاسه الفنان الكبير يحيى الفخراني، البدء في غرس بذرة لتأسيسه هذا العام، ثم يجرى العمل عليه، وتطوير فعالياته خلال السنوات المقبلة.

ولفتت إلى أنه «لذلك أطلق على هذه الدورة (الزيرو) أو (التجريبية)، التي تؤسس للمهرجان سنويًا».

وأوضحت المخرجة أنه نظرا للحماس وضيق الوقت، جرى عقد المؤتمر الصحفي، يوم 1 أغسطس الماضي، لإعلان إطلاق مهرجان القاهره للدراما، وأيضا إعلان أسماء لجنة التحكيم، التي تكونت من المخرجة إنعام محمد علي، والفنان أحمد السقا، والمخرج تامر محسن، والسيناريست الدكتور حاتم حافظ، والناقدة خيرية البشلاوي، ومدير التصوير سامح سليم، والفنانة صابرين، والفنان محمد ممدوح، ومقرر لجنة التحكيم الدكتور مدحت الكاشف، عميد معهد الفنون المسرحية.