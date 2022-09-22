فتح باب التقديم للقبول بـ4 كليات بالجامعة الأهلية في أسيوط.. إليك التفاصيل

أعلنت الجامعة الأهلية بأسيوط، عن تلقي أوراق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022، ممن لم يسبق لهم التقدم الإلكتروني في مكتب التنسيق والمستوفين الحد الأدنى للقبول، للتقديم المباشر في 4 كليات بالجامعة من اليوم الخميس حتى الاثنين 26 سبتمبر الجاري.

شروط التقديم للجامعة الأهلية بأسيوط

وبحسب ما نشرته الجامعة الأهلية بأسيوط على صفحتها الرسمية، فأن الأماكن الشاغرة تتمثل في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم المالية والإدارية والألسن، على أن يحضر المتقدم الشهادات الأصلية ويسدد 50% من المصروفات الدراسية والإدارية، بمقر التقديم بالمبنى الإداري جناح «د» بالطابق الأرضي بمركز تسويق الخدمات في الجامعة.

الحد الأدنى للقبول بالكليات الأربعة

وجاء الحد الأدنى للكليات التي تشمل التقديم المباشر بالجامعة الأهلية في أسيوط، الهندسة 68%، والحاسبات والمعلومات 62%، والعلوم المالية والإدارية 55%، والألسن 55 %.