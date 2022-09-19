تفاصيل سقوط خادمة من الطابق الـ10 بالوراق.. مشاجرة انتهت بجريمة

كانت عقارب الساعة تتجه نحو الرابعة والنصف فجر الأحد، عندما فوجئ أهالي منطقة القومية التابعة لدائرة قسم شرطة الوراق، بصوت ارتطام شديد.. المكان كان خاليًا تماما من المارة، ليهرول الجيران نحو مصدر الصوت لمعرفة ماذا حدث، ليكتشفوا جثة سيدة في العقد الخامس مسجاة على الأرض غارقة في دمائها.

صوت ارتطام

سرعان ما بلّغ المتواجدون الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة فتاة تدعى «عبدى»، تبين من التحريات أنها عاملة نظافة بشقة في العقار، وسقطت من النافذة ما أسفر عن مصرعها، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تحريات الأمن

وفقا تحريات رجال الأمن الأولية، أن صاحبة الشقة وزوجها تشاجرا مع الخادمة فجر الأحد ما أدى إلى سقوطها من الطابق العاشر لتلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة سقوطها، وتم ضبط رجال المباحث المتهمين الزوج والزوج، لاتهامهما بالتسبب في وفاة الخادمة.

خضع المتهمان لجلسة تحقيقات موسعة عن ليلة المشاجرة التي انتهت بوفاة الخادمة بسقوطها من الطابق العاشر، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستمعت لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

شاهد عيان يروي تفاصيل ما حدث

روى «أحمد.ج» شاهد عيان:« أن المجني عليها سقطت من الطابق العاشر وقت صلاة الفجر عندما سمعنا شيئا سقط من علو، فأسرعنا للتعرف على الأمر، فوجدنا جثة.. مسجاة على الأرض والدماء تسيل منها».

ولفت شاهد العيان في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المتهمين يقطنان بالمنطقة منذ فترة قصيرة ولم يختلطا بأحد من الجيران ولم يعرفوا عنهما أي شيء، وعند تجمع الأهالي والجيران فر الزوج هاربًا وعلمنا بالقبض عليه هو وزوجته الراقصة.

العقوبة القانونية

يقول محمد عبدالحميد الصادق، المحامي، في تصريات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الواقعة لم تحدث من قبل وأن التحريات النهائية هي من تفصل في ملابسات الواقعة، واذا ثبت أن الخادمة سقطت أثناء تشاجر الزوج والزوجة يعد قتل خطأ، ووفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري نصت على أن من تسبب بالخطأ في موت شخص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.