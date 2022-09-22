إصابة شقيقين بطلقات نارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

أطلق مسن أعيرة نارية على جاريه، بسبب خلافات الجيرة، ما نتجج عنه إصابتهما، ونقلهما إلى المستشفى.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ لمركز سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول كل من «أحمد. س. ا. س»، 35 عاما، قهوجي، مصابا بطلق ناري في الفخذ الأيسر، وشقيقه «رأفت. س. ا. س»، 40 عاما، عامل، مصابا بطلق ناري في الفخذ الأيمن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالتين، ويقيمان بدائرة المركز.

اتهام الجار بالتعدي عليهما

وبسؤالهما اتهما المدعو «عصام. ا. م. م»، سن 54 عاما، مزارع، ويقيم بالناحية ذاتها، بالتعدي عليهما، وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابتهما، بسبب خلافات الجيرة.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية، بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، مشيرا إلى أنه توجد خلافات جيرة بينهما تمادت لسنوات، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح أحمد شريف، محامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة الضرب والإصابة بالأعيرة النارية السجن من 3 إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى 10، إذا توفر عنصر العمد.