أشرف صبحي: المنتخب فقد الروح القتالية منذ 2018 ولن نتحمل راتب المدرب الجديد

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك العديد من المعايير المتخذه لاختيار أي مدير فني أو مسؤول في منتخب مصر، لافتا إلى أن الروح القتالية لمنتخب مصر كانت مفتقدة في 2018 في بطولة العالم بروسيا، وكأس الأمم الأفريقية 2019، ولا بد أن تعود الروح القتالية للمنتخب من جديد.

مصر لديها أكبر عدد من المحترفين

وأوضح «صبحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر لديها أكبر عدد من المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح، لافتا إلى أن الدوري المصري تغير تماما وكل لاعب أصبح يؤدي كل ما لديه من طاقة وجهد على أمل الوصول لمنتخب مصر.

صبحي: اتحاد الكرة له قواعده وأصوله

وأشار إلى أن اتحاد الكرة منتخب وله قواعده وأصوله ولوائحه وقوانينه، والوزارة لن تتحمل راتب المدير الفني الجديد، لافتا إلى أنه طالب اتحاد الكرة بوضع خطة وميزانية «الوزارة لا تنفق على الكرة في نادي بعينه، وندعم المنتخبات القومية ونتأكد من الشق المالي والإداري للاتحادات ومنها اتحاد كرة القدم، وأتمنى عدم حدوث أي إخفاق في 2023، والمواطن المصري له الحق في الفرحة لأن الكرة في مصر مزاج عام».

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة في مصر ليست كرة قدم ومن يحكم المنظومة هو اتحاد منتخب من جمعيات عمومية، والوزارة تراقب أداء المنتخبات، وفي حالة عجز أي من الاتحادات نتحرك لدعمها خاصة وأن المسؤولية قومية.