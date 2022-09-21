وفد من السفارة الأمريكية يشيد باستعدادات شرم الشيخ لقمة المناخ

أشاد وفد من السفارة الأمريكية لدى القاهرة، بالتجهيزات التي تجري في مدينة شرم الشيخ، استعدادًا لقمة المناخ، المقرر عقدها نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وأجرى الوفد التابع للسفارة الأمريكية بالقاهرة زيارة مركز المؤتمرات الدولية، وعدد من الفنادق، والمقاصد السياحية بشرم الشيخ، لمتابعة آخر التطورات لقمة المناخ COP 27.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه استقبل بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة ضم: جاكوب سيرفيس منسق مؤتمر المناخ بالسفارة الأمريكية، وكاثي كيرش، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتكامل المناخي.

استعراض المشروعات في شرم الشيخ

وأضاف أنه استعرض المشروعات المنفذة في شرم الشيخ لتحويل المدينة إلى خضراء قبل انطلاق المؤتمر السابع والعشرين للمناخ، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأوضح أنه جرى عقد لقاءات متعددة مع السفراء وممثلي الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسية، للتنسيق حول مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

وأشار إلى أن مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية، الغرض منه الحفاظ على التنمية والبيئة معًا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

الترحيب بالوفد وجهود الدولة

ورحب المحافظ بالوفد، وأثنى على العلاقات المصرية الأمريكية، موضحًا أن كل أجهزة الدولة تقف صفًا واحدًا لضمان نجاح المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع أن هناك 30 مشروعًا يجري تنفيذها وجميعها صديقة للبيئة ومستدامة، من أبرزها توسعة مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس المدينة الجديد الذكي الصديق للبيئة، وتطوير طرق المدينة، ومحطات شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرا بانورامية، ومشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، والمبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات بالغاز الطبيعي والكهرباء، ومبنى الرصد الأمني الموحد، ومشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية.