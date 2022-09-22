«أشباح أوروبا» لـ«هيفاء وهبي» يحقق 138 ألف جنيه في أول أيام عرضه بمصر

حقّق فيلم «أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي في اليوم الأول من عرض العمل السينمائي نجاحاً كبيراً، حيث احتل المركز الأول في الإيرادات، أمس، وحقق ما يقرب من 138 ألف جنيه في اليوم الأول من عرضه لدر العرض السينمائية في مصر، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

وعُرض فيلم «أشباح أوروبا» منذ عيد الأضحى المبارك، في عدد من دول الخليج، بينها المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين بالإضافة إلى عمان، ويعتبر فيلم «أشباح أوروبا» التجربة الأولى للفنانة هيفاء وهبي مع أحمد الفيشاوي، التي جمعت بينهما.

أبطال فيلم أشباح أوروبا

يشارك في بطولة فيلم «أشباح أوروبا»، عدد من النجوم منهم هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، أروى جودة، مصطفى خاطر وعباس أبو الحسن.

أحداث فيلم أشباح أوروبا

الفيلم يدور في إطار مختلف ومتنوع، حيث تنجب زوجة ستة توائم، ما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتبدأ الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.

الأفلام المنافسة لـ أشباح أوروبا

ينافس فيلم أشباح أوروبا عدد من الأفلام منها كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز، فيلم بحبك لتامر حسني، فيلم الدعوة عامة بطولة محمد عبد الرحمن، وفيلم خطة مازنجر بطولة ياسمين رئيس، فيلم تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم، وفيلم عمهم بطولة محمد إمام، ومؤخراً تم طرح فيلم خرجوا ولم يعودوا في دور العرض.