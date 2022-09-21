معلومات عن فيلم «أشباح أوروبا» قبل طرحه بدور العرض اليوم.. «6 توائم»

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن الشركة المنتجة لفيلم «أشباح أوروبا»، قررت طرحه اليوم، بأكثر من دور عرض، ليدخل في منافسة الأفلام الأخرى، حسبما أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ونعرض خلال التقرير التالي أبرز معلومات عن فيلم «أشباح أوروبا»:

- عُرض فيلم «أشباح أوروبا» منذ عيد الأضحى المبارك، في عدد من دول الخليج من بينها المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين بالإضافة إلى عمان.

- انتهى تصوير الفيلم منذ 3 سنوات، لكن تأجل عرضه أكثر من مرة، لأكثر من سبب منها، المشكلات التي تفاقمت بين هيفاء ومدير أعمالها السابق.

- يعتبر فيلم «أشباح أوروبا» التجربة الأولى للفنانة هيفاء وهبي مع أحمد الفيشاوي، التي جمعت بينهما.

- في إطار تشويقي كوميدي، تدور أحداث الفيلم، حيث تنجب زوجة ستة توائم، ما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.

أبطال «أشباح أوروبا»

فيلم «أشباح أوروبا»، من بطولة هيفاء وهبي، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، أروى جودة، مصطفى خاطر وعباس أبو الحسن.