شقيقة جورج الراسي تشكر ماجدة الرومي لترميمها «طريق الموت»: الله يكتر أمثالك

وجهت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شقيقة المطرب الراحل جورج الراسي، رسالة شكر إلى الفنانة ماجدة الرومي، بعد إعلان الأخيرة تكفلها بعملية إصلاح وتأهيل الطريق الذي تسبب بوفاة «جورج».

نادين الراسي توجه رسالة شكر إلى ماجدة الرومي

وكتبت الفنانة نادين الراسي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «متل ما وعدتيني وقبل جنّاز الأربعين، وبإذن الرَّب خطوتك رح تكون أوّل خطوة بمشوار الأمن والسلامة».

وأضافت نادين، مشيدة بموقف ماجدة الرومي: «الله يكتِّر من أمثالِك يا حبيبة القلب يا غالية، لأنّو ما عِنّا دولة أصلًا نتّكل عليها ونأمّنا عاولادنا وطرقاتنا وبلدنا للأسف !!».

ماجدة الرومي تتكفل بإصلاح وتأهيل الطريق

وتكفلت الفنانة ماجدة الرومي، بتأهيل الطريق الذي شهد حادثا أودى بحياة مواطنها المطرب جورج الراسي الشهر الماضي. وشاركت الفنانة اللبنانية متابعيها، مجموعة من الصور تظهر أعمال الصيانة، وشكل الطريق بعد الترميم.

وعلقت الرومي، على الصور عبر حسابها في «تويتر»، قائلة: «ما جيت صادق دموع، ولا دين الظلام، جيت أهدي العتمة شموع».

وفاة جورج الراسي

ورحل الفنان اللبناني جورج الراسي في أواخر أغسطس الماضي عن عمر يناهز 39 عاما، أثناء عودته إلى لبنان بعد إحيائه حفل فني في دمشق، إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطى على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، دون وجود أي علامات أمان.