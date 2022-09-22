قرارات وزارية بضم 3 مشروعات إلى أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2848 لسنة 2022، باعتماد المخطط العمراني «كردون»، مدينة كفر البطيخ بدمياط.

كما أصدر القرار رقم 3028 لسنة 2022، باعتبار المنطقة المحيطة بمعبد «هيبس» بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد والبالغ مساحتها 14 فدانًا و3 قراريط و14.0 سهم أرضا أثرية.

وأصدر رئيس الوزراء 3 قرارات حملت أرقام من 3029 إلى 3031 لسنة 2022، بضم 3 مشروعات لأعمال المنفعة العامة شملت محطة صرف صحي في قويسنا ومدرسة بمدينة طلخا والمصرف القِطاع، لتخفيض مياه بحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.