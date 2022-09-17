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رئيس الوزراء: إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين

كتب:

محمد مجدى
08:51 م | السبت 17 سبتمبر 2022
رئيس الوزراء ومسؤولو جهاز قطر للاستثمار

رئيس الوزراء ومسؤولو جهاز قطر للاستثمار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس الاستثمار في إقليم أفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، وأعضاء وفد قيادات شركة Accor العالمية للفنادق والضيافة، بحضور المستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر هشام علي.

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالإشادة بنتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس السيسي، إلى دولة قطر الشقيقة، والمشاورات المثمرة مع تميم بن حمد، أمير قطر، وما شهدته الزيارة من لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

العلاقات المصرية القطرية 

وأوضح مدبولي، أن هذه الزيارة المهمة تعطي زخما للعلاقات الأخوية بين مصر وقطر، لا سيما في شقها الاقتصادي، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع السياحة والفنادق والضيافة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 6 كيلومترات، بما تتميز به من موقع فريد، يؤهلها لتستقطب من 2: 3 ملايين سائح لزيارتها سنويا.

واستعرض رئيس الوزراء، الفرص الاستثمارية المتعددة في الفنادق التي تعتزم الدولة فتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمشاركة في إدارتها.

ومن جانبه، أكد فيصل بن ثاني آل ثاني، أن زيارتهم الحالية لمصر، التي تفقدوا خلالها عدة مدن سياحية زادت من حجم إعجابهم بما تمتلكه القاهرة من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة في كل المدن التي زاروها، ما جعلهم متحمسين للاستثمار في قطاعي السياحة والفنادق في مصر؛ سواء في الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات جديدة.

في ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Accor، أنهم يتواجدون في مصر بالفعل باستثمارات من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق.

وأضاف أن الشركة تعتبر مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات استثمارية لها في المنطقة، وهناك اهتمام كبير لديها بالسوق المصرية.

الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت 

وفى ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على استكمال المباحثات بشأن المشروعات التي يجرى تنفيذها، والفنادق التي يتم ضخ استثمارات بها، والانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن؛ للاستفادة من الزخم الكبير الذي حققته زيارة الرئيس السيسي إلى قطر الشقيقة.

 

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