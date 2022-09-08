رئيسة وزراء بريطانيا تعلن تجميد قرار رفع أسعار الطاقة ودعم محدودي الدخل

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، منذ قليل، عن اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ومساعدة المواطنين من خلال التخفيف عن كاهلهم جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وفق نبأ عاجل أوردته شبكة «سكاي نيوز».

وقالت «تراس» إنه لا يمكن تحقيق أي نمو في الاقتصاد من خلال الاعتماد على فرض الضرائب على المواطنين، مضيفةً: «علينا أن نعي جميعا أن العالم يمر بأزمة طاقة عالمية، ولابد من وجود تكلفة لمعالجتها، ولكن لن تكون التكلفة على حساب المواطنين».

تجميد فواتير أسعار الطاقة لمدة عامين

كما قررت «تراس» تجميد ارتفاع أسعار الطاقة لمدة عامين عند سعر 2500 جنيه استرليني، لمساعدة السكان على تجاوز الأزمة، مشيرة إلى أنه يجب علينا أن نؤمن مصادر الطاقة بتكلفة مقبولة.

دعم محدودي الدخل والأسر البريطانية

وأكدت «تراس» أن الحكومة ستدعم محدودي الدخل وتساعد الأسر البريطانية لتجاوز أزمة الطاقة، فضلا عن دعمها للشركات البريطانية للمضي قدما رغم أزمة الطاقة.

فوز تراس بالانتخابات

وفازت «تراس» في الانتخابات ونجحت في الحصول على منصب رئيسة وزراء بريطانيا، بعد منافسة شرسة مع وزير المالية السابق، ريش سوناك، لتكون خلفا لبوريس جونسون.