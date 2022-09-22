أوروبا تستورد الألواح الشمسية من الصين لتدبير مصدر بديل للطاقة

بعد قيام روسيا بوقف إمدادات الطاقة إلى دول أوروبا، بدأ الاتحاد الأوروبي توفير بديل عن طريق الصين من خلال شراء الألواح الشمسية من بكين للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، وفق ما نقلته شبكة «كوارتز».

مبيعات الصين تصل إلى 16 مليار دولار

وشهدت بيانات الجمارك الصينية ارتفاعًا حادًا في صادرات الألواح الشمسية إلى أوروبا، حيث بلغت قيمة الألواح الشمسية المباعة إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري أكثر من 16 مليار دولار ضعف مبيعات العام الماضي المقدرة بـ 7.2 مليار دولار.

ويعود سبب زيادة الصادرات إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الألواح الشمسية بعد زيادة سعر مادة البولي سيليكون، وهي المادة الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية ما أجبر المصنعين على رفع الأسعار.

الصين تستأثر بـ 75% من إنتاج الألواح الشمسية عالميًا

ووفقا لـ شركة «إنفتو لينك»، الشركة الاستشارية للطاقة المتجددة ومقرها تايوان، استوردت أوروبا 42.4 جيجاوات من الوحدات الكهروضوئية الصينية في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 137% على أساس سنوي، وتعادل الجيجاوات الواحدة 3.125 مليون لوح شمسي.

وفي عام 2021، شكلت الصين 75% من إنتاج الألواح الشمسية العالمية، مقابل 2.8% لأوروبا وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ولدى الصين قبضة أكثر إحكامًا على المكونات والمواد المطلوبة لصنع الألواح الشمسية، مثل الخلايا الشمسية ورقائق السيليكون.