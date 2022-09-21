«المصريين الأحرار» يستقبل مسؤولة التبادل الحزبي بسفارة الصين

استقبل حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، اليوم الأربعاء، وفدًا رسميًا من السفارة الصينية بالقاهرة، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة، وذلك في إطار تعزيز جسور التواصل والتعارف بين الحزب و الوزيرة الجديدة المسؤولة عن التبادل الحزبي، ومناقشة مستجدات الساحة على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وفد السفارة الصينية

ضم وفد السفارة الصينية المستشارة «وانغ زيجوان»، الوزيرة المشرفة على التبادل الحزبي بالسفارة الصينية، وحسين لي، مسؤول التواصل السياسي بالسفارة، وكان في استقبالهم الدكتور عصام رئيس حزب المصريين الأحرار، وريمون ناجي، عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من الدكتور عصام خليل، بزيارة الوفد الصيني للحزب وأول لقاء مع المستشارة «وانغ»، بعد تكليفها بمهام التبادل الحزبي، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، وأن تكون إضافة قوية فى سلسلة التعاون وتبادل الأفكار والرؤى لخدمة الشعبين والبلدين، وخاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية والعلاقات المتقدمة بين البلدين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس شي جين بينغ.

وقال: «إن هناك فرصة طيبة للعمل معًا على تعزيز الاستفادة المتبادلة بين البلدين على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والسياسية، ولاسيما في ضوء التعاون والصداقة الراسخة بين حزب المصريين الأحرار ونظيرة الشيوعي الصيني، خاصة أن الصورة المنشودة من السياسة هي تحقيق رفاهية الشعوب».

العلاقات المصرية الصينية

ومن جانبها أعربت المستشارة وانغ، عن شكرها وتقديرها لحسن الاستقبال ودور الصداقة القوية والوطيدة بين الحزبين الشيوعي الصيني والمصريين الأحرار، ومشاركتها النشيطة فى كافة فعاليات الصين بالرؤية والأفكار والحضور المتميز، وتشهد العلاقات المصرية الصينية طفرة نوعية، ومصر تمثل شريك استراتيجي نتطلع أن تكون تلك العلاقة نموذجا يحتذى به، أساسها المنفعة المتبادلة والاحترام للخصوصية.

وقالت: «إننا نشكركم على جهودكم العظيمة ونقدر ونثمن المواقف الداعمة لدولة الصين الواحدة والمصالح الرئيسية، ومنها قضية تايوان وغيرها، كان حزبكم بادر بتسجيل موقف وإصدار بيانات صريحة محل تقدير عاليا بدولة الصين الشعبية».

وتطرق اللقاء للحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدفه والمحاور التي طرحها الحزب فيه، وأيضا المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني وما يهدف له من انطلاقة بناء الاشتراكية الحديثة والشاملة وتوقيت انعقاده.

بناء الجمهورية الجديدة

وتحدث رئيس حزب المصريين الأحرار عن الحوار الوطني قائلا: «إنه بادرة طيبة من الرئيس السيسي يستهدف جمع كل القوى الوطنية المؤيدة والمعارضة لطرح رؤيتها في أولويات الجمهورية الجديدة، وتقدم الحزب بمقترحاته في المحاور هدفها الأول هو إعادة بناء الشخصية المصرية بما يواكب الجمهورية الجديدة، وتضمنت كافة المحاور كما التقينا المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ولدينا الأمين العام للحزب الدكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الخزانة وعجز الموازنة».

مؤكدا أن نجاح الحوار من عدمه متوقف على المشاركين، فإنه يستهدف تقديم حلول جادة وعملية تتوافق مع الإمكانات الحالية، واستخدام الموارد بصورة جيدة؛ ولا مجال للمطالب الفردية أو فئوية، فإن الحوار هدفه الأساسي الالتفاف حول الوطن بأفكار بناءة وحلول جاده.

وردًا على استفسار بشأن طلبات بعض الأحزاب والقوى السياسية عفو عن سجناء أو غيرها، شدد «خليل» على أن الحوار يستهدف التفاف حول الوطن ليس طاولة للمطالب، هناك قوانين تنظم ذلك، كما دحض ما يزعمه معارضون عن البلاد يستهدفون من خلالها إثارة القلاقل والتأثير على مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

المصريين الأحرار

كما تحدثت مستشارة التبادل الحزبي بسفارة الصين عن مضامين ورؤية المؤتمر العشرين، وطرح مسودة تعديل للنظام الأساسي للحزب، بعد الاستفتاء عليها، وأيضا محاور تستهدف تحقيق نجاح أكبر في بناء اشتراكية قوية وديمقراطية متناغمة للصين الجديدة.

واخيرًا تقدم رئيس حزب المصريين الأحرار بعدد من المقترحات التي تخدم البلدين، وأعربت مسؤولة التبادل الحزبي عن شكرها على حسن الاستقبال وأهدت مجموعة كتب الرئيس شي جين بينغ، إلي رئيس حزب المصريين الأحرار ودرعا متميزا من أعمال الصين.