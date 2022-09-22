تردد قناة طيور الجنة.. مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية

مجموعة مختلفة ومتنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمة، تحرص قناة طيور الجنة على تقديمها دائمًا لمتابعيها، إذ تدعم خريطتها البرامجية بكل ما يثير اهتمام الأطفال بمختلف أعمارهم، خاصة مرحلة ما قبل الدراسة، ولذلك يبحث الكثيرون عن تردد قناة طيور الجنة.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك وفقًا لصفحتها الرسمية على «فيس بوك»، والتردادت الخاصة بقنوات الكارتون المختلفة، حيث تزداد عمليات البحث عنها في الساعات الأخيرة.

تردد قناة طيور الجنة

- التردد: 11258.

القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وفي السياق نفسه، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تردد قنوات الكارتون للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات.

قناة كراميش الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11643.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

قناة توم وجيري

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ماجد

- التردد: 12221.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كوجي

- التردد: 11636.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.