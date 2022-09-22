تفاصيل استضافة مصر للبطولة الأفريقية لجمباز الأيروبيك.. تنطلق غدا

كشفت الدكتورة لمياء عبد الرحمن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، تفاصيل استضافة البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وقالت عبد الرحمن في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «البطولة ستقام في يومي 23 سبتمبر و24 سبتمبر، يشارك فيها 68 لاعبا ولاعبة، بواقع 8 دول أفريقية، هي الجزائر والمغرب والكونغو والكاميرون وسيراليون والرأس الأخضر وبنين ومصر».

تفاصيل البطولة

وأضافت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، أن كل الوفود وصلت بالأمس، وسيبدأ التدريب الرسمي اليومي بداية من الساعة التاسعة حتى الساعة الرابعة والنصف، وسيكون هناك اجتماع فني للوفود كلها لعرض الخطة الخاصة بنظام البطولة مثل مواعيد المنافسات والتدريب.

وتابعت، أن جمباز الأيروبيك عبارة عن جملة فيها رقصات ووثبات ويعتمد بشكل كبير على تحمل الجهاز التنفسي، وقد يقام بشكل فردي أو زوجي أو من خلال 5 لاعبين يشتركون في جملة، وتكون مزيجا من بعض حركات الجمباز، حيث يتم تنفيذ جملة في 70 ثانية.

40 لاعب مصريا ومصرية يشاركون في البطولة

وأشارت، إلى أن 40 لاعبا ولاعبة مصرية سيشاركون في البطولة، من المنصورة وبورسعيد والقاهرة والإسكندرية ومعظم المحافظات، بداية من الدرجة الأولى حتى 14 سنة: «نتوقع أن نحصل على كل الميداليات بإذن الله، الأيروبيك 7×7، أما الفني 12×12، شكل الجهاز والأدوات والملابس مختلفة تماما».