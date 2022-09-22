 وزير الإسكان يُصدر قرارين بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي والسادات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات، مؤكداً مواصلة جهود الوزارة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة، في إزالة المخالفات بالمدن الجديدة.

إزالة التعديات ومخالفات البناء

ونصت القرارات، على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بقرية سياحية بطريق «إسكندرية - مطروح الساحلي»، داخل حدود القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إنشاء حمامات سباحة بمساحة إجمالية 2330 مترا مربعا دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وإزالة مخالفة البناء المقامة بقطعة أرض بالمنطقة السكنية السادسة بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء دور ثالث علوي دون الحصول على تراخيص.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وجهاز تنمية مدينة السادات بمعاونة كلً من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

حملات لغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق المخالفة

وفي سياق متصل، تواصل أجهزة المدن الجديدة، والشرطة المختصة، شن حملات لإزالة التعديات والإشغالات وغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق عن الأنشطة المخالفة بمدن «أكتوبر الجديدة – السادات – سوهاج الجديدة - العاشر من رمضان».

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع عدادات المرافق بمناطق وأحياء ربوة أكتوبر المنطقة السادسة ابني بيتك سابقاً، وأسفرت عن تنفيذ عددٍ من قرارات إزالة لإشغالات ومصادرة معدات عدد من الأنشطة المخالفة، كما تم إزالة إشغالات محال تجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.