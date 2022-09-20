مصادر: «الإسكان» تدرس إعفاء 90% من غرامات التأخير في أكتوبر المقبل

قالت مصادر في وزارة الإسكان، إنّ هيئة المجتمعات العمرانية تدرس إعفاء المواطنين من 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات بمختلف أنواعها: «سكني وإداري ومهني» والمحلات التجارية، وقطع الأراضي بجميع أنواعها: «سكني وتجاري وخدمي واستثماري وصناعي» والفيلات بجميع مساحاتها، والوحدات الشاطئية المتنوعة بالمدن الجديدة، وفي مقدمتها العلمين الجديدة، وذلك بداية من أكتوبر المقبل وتستمر حتى نهاية يناير 2023.

مصادر: بند الإعفاء على جدول الأعمال الدورية لـ«المجتمعات العمرانية»

وكشفت المصادر لـ«الوطن»، عن أنّ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضع بند الإعفاء من غرامات التأخير على جدول أعماله الدورية، خاصة أنّ القرار في المقام الأول من سلطة وزير الإسكان، بهدف التيسير على المواطنين، خاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وكان المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أعلن أنّ التيسيرات حال الإعلان عليها، يتم تطبيقها في الحالات التالية:

1- الحالات الساري تخصيصها.

2 - الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة المواطن، ولم يتم تخصيصها للغير، بسبب التأخير في دفع الأقساط المستحقة لجهاز المدينة التابع له.

شروط تطبيق التيسيرات

وكان حاتم، أوضح أنّه يتم تطبيق التيسيرات بشرطين، هم: التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهز الجديدة، ولا تسرى التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة جهاز المدينة التابع لها، ويلتزم العميل بإحضار خطاب من جهاز المدينة المختص متضمن استيفاء الشروط السابقة، للاستفادة من هذه التيسيرات.

3 - يلتزم العميل بإحضار خطاب من جهاز المدينة المختص متضمن إستيفاء الشروط السابقة، للإستفادة من هذه التيسيرات.