وزير الإسكان يلتقط صورا تذكارية مع أهالي «سكن لكل المصريين»: حافظوا على المشروع

التقط الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صورًا مع العاملين في مشروع وحدات «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، وبعض الأهالي، ووجّه الشكر لكل من يسهم في نجاح المشروع، كما طالب الأهالي بالمحافظة على المشروع: «ده ملك ليكم، حافظوا عليه عشان يستمر بصورة حضارية، ويحقق لكم جودة في الحياة».

أهالي المشروع يشكرون الرئيس على تبنيه «سكن كريم»

والتقى وزير الإسكان خلال جولته في المشروع، بعض الأطفال وأسرهم الذين كانوا يمرحون بالدراجات في المناطق الخاصة بالألعاب، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم الكبرى بالسكن الحضاري، الذي حقق لهم ولأولادهم جودة في الحياة، ومنحهم شعورا بالطمأنينة على أبنائهم الذين يلعبون بحرية وأمان، موجّهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تبنيه المبادرة، وللدولة المصرية على ما وفرته لهم من سكن كريم يليق بالمواطن المصري.

تنفيذ 1000 وحدة ضمن مبادرة «العمارات الخضراء»

وأشار وزير الإسكان إلى أنّ مدينة حدائق العاصمة، تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل، كما يتم بالمدينة تنفيذ عدد من العمارات تضم أكثر من 1000 وحدة سكنية بنموذج «العمارة الخضراء» ضمن مبادرة «العمارة الخضراء» التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، وتهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية، هي: «حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، والغردقة».

رافق الوزير في الجولة مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجهاز المدينة.